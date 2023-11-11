Richie O
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Staff
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- Mar 21, 2016
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WAKE UP NITTANY NATION, IT’S GAMEDAY!
📺: FOX
🕛: 12:00pm ET
🏟️: Beaver Stadium
💰: Michigan -4.5pts
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-- BEHIND ENEMY LINES WITH MICHIGAN WRITER
-- JAMES FRANKLIN PREVIEWS MICHIGAN MATCHUP
-- JIM HARBAUGH TO MISS THE GAME DUE TO SUSPENSION
-- DREW ALLAR GETTING COMFORTABLE, SHOWING CONFIDENCE
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